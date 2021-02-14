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Güney’de İkinci Lig de başladı

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Güney’de İkinci Lig de başladı
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Güney Kıbrıs’ta, Covid 19 önlemleri nedeniyle ara verilen İkinci Lig bu hafta itibariyle yeniden başladı.
Uzunca bir süredir ara verilen lig nedeniyle futbolcular ve kulüpler birçok kez eylemlerde bulunmuş ve liglerin yeniden başlamasını talep etmişti. 10 Ocak’tan bu yana oynanmayan ligde Othellos takımı 34 puanla lider konumda bulunuyor.
 
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