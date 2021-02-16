Güney’de çocukların futbol özlemi bitti

Güney Kıbrıs’ta korona virüs pandemisi nedeniyle konulan kısıtlamalar gevşetilmeye devam ederken, sporda da normalleşme süreci devam ediyor.

Futbolda İkinci Lig ve Kadınlar Liginin başlamasından sonra futbol akademileri de faaliyetlerine başladılar. Çocuklar alınan önlemler sonrasında sahalara dönerken, futbol özlemlerini gidermeye başladılar.

