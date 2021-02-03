Güney Kıbrıs’ta İkinci Lig başlıyor

Güney Kıbrıs’ta alınan sıkı önlemlerden ve tam kapanmadan sonra vakalar düşünce, önlemler yeniden gevşetiliyor.

Alınan sıkı önlemler çerçevesinde Güney’de 1.Ligler hariç tüm ligler ve bireysel sporlar durdurulmuştu. Açıklanan yeni önlemlerden sonra KOP (Kıbrıs Futbol Federasyonu)’ta yeni kararlarını açıkladı. KOP’un açıkladığı kararlar şu şekilde:

“İkinci Lig, 13 Şubat’ta seyircisiz olarak başlayacak. 8 Şubat’tan itibaren İkinci Lig takımları, takım olarak antrenman yapabilecekler.”

“İkinci Lig seviyesinin altındaki diğer liglerdeki takımlar 8 Şubat’tan itibaren, antrenör de dahil 5 kişiyi aşmamak şartıyla bireysel antrenmanlara başlayabilecek.”

