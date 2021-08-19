Avrupa Konferans Ligi play-off ilk maçlarından sonra Güney Kıbrıs kulüpleri avantajlı skorlar elde ettiler. Omonia, Belçika’nın Antwerp takımını Kakullis,Believe Atiemwen veLoizos'un iki golüyle 4 – 2 mağlup etti. Anorthosis ise İsrail deplasmanında Hapoel Ber Seva ile 0 – 0 berabere kaldı.
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