Avrupa Konferans Ligi play-off ilk maçlarından sonra Güney Kıbrıs kulüpleri avantajlı skorlar elde ettiler. Omonia, Belçika’nın Antwerp takımını Kakullis,Believe Atiemwen veLoizos'un iki golüyle 4 – 2 mağlup etti. Anorthosis ise İsrail deplasmanında Hapoel Ber Seva ile 0 – 0 berabere kaldı.

