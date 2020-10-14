Güney'de maçlar seyircisiz

Rum Sağlık Bakanlığı, son günlerde artan Covid-19 vakaları nedeniyle Güney Lefkoşa ve Limasol’da, 23 Ekim’e kadar sürecek ek tedbirler aldı.
Rum Sağlık Bakanlığı bu çerçevede, spor müsabakalarının seyircisiz olarak yapılacağını açıkladı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.