Güney'de maçlar seyircisiz

Rum Sağlık Bakanlığı, son günlerde artan Covid-19 vakaları nedeniyle Güney Lefkoşa ve Limasol’da, 23 Ekim’e kadar sürecek ek tedbirler aldı.

Rum Sağlık Bakanlığı bu çerçevede, spor müsabakalarının seyircisiz olarak yapılacağını açıkladı.

