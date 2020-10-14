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Güney'de maçlar seyircisiz

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Güney'de maçlar seyircisiz
Rum Sağlık Bakanlığı, son günlerde artan Covid-19 vakaları nedeniyle Güney Lefkoşa ve Limasol’da, 23 Ekim’e kadar sürecek ek tedbirler aldı.
Rum Sağlık Bakanlığı bu çerçevede, spor müsabakalarının seyircisiz olarak yapılacağını açıkladı.
 
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