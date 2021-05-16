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Güney'de kupayı Anorthosis kazandı

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Güney'de kupayı Anorthosis kazandı
Güney Kıbrıs Kupasında, Anorthosis ile Olympiakos, Lefkoşa’daki GSP Stadında karşı karşıya geldiler.
Anorthosis, 59.dakikada Artyamata ile 1-0 öne geçti. Olympiakos ise bu gole  hemen karşılık verirken 61.dakikada Sarfos ile durumu 1-1 yaptı. Mücadelenin normal süresi 1-1 tamamlandı. Uzatma bölümlerinin 110.dakikasında Kvilitaia ile golü bulan Anorthosis, kupayı müzesine götüren ekip oldu.
 
Kupayı Mağusa’ya adadılar
 
Güney Kıbrıs Kupasında, Anorthosis ile Olympiakos, Lefkoşa’daki GSP Stadında karşı karşıya gelmişler ve Anorthosis maçı uzatmalarda 2 – 1 kazanarak kupayı kazanmıştı.
Mağusa kökenli Anorthosis kulübü taraftarları maç sonunda büyük sevinç yaşarlarken, sevinç sırasında Mağusa ve Maraş’a da vurgu yaptılar.
Kupa sevinci ile siyasi mesaj da veren taraflar, “Mağusa’nın Anorthosis’iyiz.” “Kupayı Maraş’a da adıyoruz.” “Kupayı Maraş için Mağusa için kazandık.” sloganlarını da attılar.
 
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