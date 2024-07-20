Güneralp, Yenicami Altyapı Koordinatörlüğü’nden ayrıldı

Süper Lig ekibi Yenicami Ağdelen Kulübü’nde Akademi Koordinatörü olarak görev yapan Hüseyin Güneralp görevinden ayrıldı.

Yaptığı açıklamada 1 yıldır yaptığı alt yapı koordinatörlüğü görevinde beklediği gelişmelerin olmaması nedeniyle görevinden ayrıldığını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyuran Güneralp’in açıklaması şöyle:

Ayrılık;

Yenicami Ağdelen Kulübü'nde 1 sene önce Yenicami Akademi Koordinatörü olarak göreve geldim. Bu büyük camianin yeniden bir parçasi olmaktan onur ve gurur duydum. Geldiğim günden itibaren bir çok zorlukla karşilaştim ancak mücadelemden hiç bir zaman vazgeçmedim. Bu göreve geldiğim andan itibaren bu göreve layık olmak için var gücümle çabaladım. Büyük fedakarlıklar yaptığım bu camiada gönül isterdi ki daha büyük başarılara imza atalım ancak olmadı.

İçinde bulunduğum bu süreçte bu zamana kadar bir gelişme bekledim. Ancak gerçekleşmedi. Bu yüzden benim için çok zor olan Yenicami Ağdelen Kulübünden ayrılma kararı aldım. Her zaman bu kulübün bir taraftarı olarak kalacağım. Bu büyük camianın en kısa sürede hakettiği o güzel günlere tekrar dönmesini temenni ederim. Hepiniz hakkınızı helal edin. Bu süreç içerisinde benden desteklerini esirgemeyen başta akademi yöneticilerim Kerim Karadeniz ve Derviş Paşa'ya ve kulüp başkanımıza, tüm yöneticilerimize, hocalarımıza tesekkür ederim.

