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Güner Batmazoğlu anısına oynayacaklar

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Güner Batmazoğlu anısına oynayacaklar
Ülkemizde aktif olarak faaliyetlerini yürüten Batmazoğlu Spor Derneği’nin başkanı Kemal Batmazoğlu’nun annesi, merhume Güner Batmazoğlu anısına her yıl düzenlenen masterler futbol turnuvası, pandemi nedeniyle bu yıl özel bir statüde gerçekleşiyor.
Her yıl yurt dışından gelen takımların katılımı ile görkemli bir organizasyonla düzenlenen turnuva bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle özel bir karşılaşma şeklinde yapılacak. Batmazoğlu Futbol Masterleri takımının daveti ile KKTC Cumhuriyet Meclisi futbol takımı Güner Batmazoğlu anısına karşı karşıya gelecek. Güner Batmazoğlu Anı Karşılaşması Salı akşamı Atatürk Stadı’nda gerçekleşecek.
KKTC Cumhuriyet Meclisi ile Batmazoğlu Futbol Masterleri arasındaki Güner Batmazoğlu Anı Futbol Maçı saat 18.00’da başlayacak ve karşılaşma öncesinde her iki takıma da anı ödülü verilecek.
 
 
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