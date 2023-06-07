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Güner Batmazoğlu anı maçı Batmazoğlu Masterleri'nin

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Merhume Güner Batmazoğlu anısına bu yıl 10.kez düzenlenen organizasyonda Batmazoğlu Masterleri ile KKTC Meclis futbol takımları karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı son saniye golüyle Batmazoğlu Masterleri 4-3 kazandı

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Güner Batmazoğlu anı maçı Batmazoğlu Masterleri'nin
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Ülkemizin tanınmış iş insanı Batmazoğlu Muhasebe Direktörü Kemal Batmazoğlu tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 10.su yapılan Güner Batmazoğlu anı karşılaşması dün yapıldı.
KKTC Meclis futbol takımı ile Batmazoğlu Masterler futbol takımı arasında Atatürk Stadı’nda gerçekleşen anı karşılaşması şölen havasında geçti. Meclis kürsüsünde görülmeye alışılan birçok vekil, Güner Batmazoğlu anısına yeşil sahaya indi.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’nin de katılarak konuşma ve başlama vuruşunu yaptığı anı karşılaşmasında neticenin ne olduğuna bakılmaksızı her iki takıma da maç öncesinde anı kupaları ve madalyaları takdim edildi.

Merhume Güner Batmazoğlu’nun oğlu Kemal Batmazoğlu’nun başkanı olduğu Batmazoğlu Masterler Takımı ile Cumhuriyet Meclisi Futbol takımı arasında oynanan anı maçı son saniye golü sonucu 4-3 Batmazoğlu Masterleri üstünlüğünde tamamlandı.

Meclis Takımında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu, Hasan Küçük ve Teberrüken Uluçay’ın yanısıra Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu da yer alan isimler arasında oldu.
 
 
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