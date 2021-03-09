Gündem Londra Kupası

LTTFF facebook sayfasından yayınlanacak programda, gençliğe hizmet çerçevesinde Londra ile Kıbrıs arasında kalıcı köprüler kurulması ve Londra Kupası gündemde olacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun, CONIFA etkinliklerinden çekilmesinden sonra Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF) başkanı Osman Ercen’in gündeme getirdiği Londra Kupası’nın yeniden düzenlenmesi konusu düzenlenecek programda tartışılacak.

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği başkanı Süleyman Göktaş, Futbolcular Derneği başkanı BerkemKorbay,Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği başkanı Burhan Gürkan ve Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu başkanı Osman Ercen, Kıbrıs – Londra arasında köprü kurulma çalışmaları ile ilgili olarak program yapılacak.

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonufacebook sayfasından yayınlanacak olan ve Timur Öztürk’ünsunacağı programda, gençliğe hizmet çalışmaları çerçevesinde Londra ile Kıbrıs arasında kalıcı köprüler kurulması konusu gündemde olacak. Program Perşembe akşamı saat 20:30’da başlayacak.

