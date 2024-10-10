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G.Saray hücumda devlerle yarışıyor

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Galatasaray, bu sezon 8 lig maçında 24 kez fileleri havalandırdı. Sarı kırmızılılar, böylece Türkiye ve Avrupa'nın 5 büyük liginde maç başına en çok gol atan üçüncü takım oldu

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G.Saray hücumda devlerle yarışıyor
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Lider Galatasaray, bu sezon ligde başarılı bir hücum grafiği sergiliyor. Sarı kırmızılılar, oynadığı 8 maçta 24 kez fileleri sarstı. Okan Buruk'un öğrencileri bu süreçte kalesinde 8 gol görürken, 16 gol averajıyla zirvede yer aldı.
Galatasaray, ligde maç başına 3 gol ortalaması yakaladı. Sarı kırmızılılar bu istatistikle, Türkiye ve Avrupa'nın 5 büyük ligindeki takımlar arasında üçüncü sıraya yerleşti.
Maç başına atılan gol sayısına bakıldığında ilk sırada Alman devi Bayern Münih geliyor. Bavyera ekibi, ligde oynadığı 6 karşılaşmada 20 golle 3 virgül 3'lük ortalamaya ulaştı.
İkinci sıradaki Barcelona ise 9 lig maçında 28 kez fileleri sarsarak maç başına 3 virgül 1 gol ortalaması yakaladı. Fransız ekibi Paris Saint Germain ise 7 maçta attığı 21 golle, Galatasaray ile birlikte üçüncü sırayı paylaştı.
Bu arada, Galatasaray'da sezon başından bu yana 11 futbolcu ligde gol sevinci yaşadı. Barış Alper Yılmaz ve Gabriel Sara, verdikleri 5'er gol katkısıyla takımın en skorer oyuncuları oldu.
Barış Alper lig maçlarında 4 gol 1 asist üretirken, Sara iki kez fileleri sarstı ve 3 gol pası verdi.
 
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