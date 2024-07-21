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G.Saray, Guela Doue transferinden vazgeçti

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G.Saray, Guela Doue transferinden vazgeçti
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Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, sarı-kırmızılıların gündeminde bulunan 21 yaşındaki sağ bek oyuncusu Guela Doue'nin transferinden vazgeçtiklerini açıkladı
Hatipoğlu, futbol takımının gerçekleştireceği antrenman öncesinde GSTV'ye açıklamada bulundu.
Guela Doue'nin transfer sürecinin başta planladıkları gibi gittiğini anlatan Hatipoğlu, "Rennes Kulübü ile anlaşmaya vardık, hala da geçerli bir anlaşmamız var. Süreçte bizimle yakın iş birliğinde oldular, onlara teşekkür ediyoruz. Oyuncunun yakınlarındaki kişiler her geçen gün farklı taleplerle süreci zora soktular. Burası Galatasaray. Bu noktalar zorlandığı için bu transfer uzadı. Doue, listemizdeki önemli oyunculardan biriydi. Gelinen noktada Galatasaray bu oyuncu ile görüşmeleri sonlandırma noktasına geldi. Artık Doue transfer listemizde bulunmuyor. Doue bugün için ilk defa net olarak Galatasaray'ın gündeminden çıkmıştır." diye konuştu.
Zenit forması giyen Wendel ile hala ilgilendiklerini belirten Hatipoğlu, şöyle devam etti:
"Wendel kendi alanındaki çok önemli oyunculardan biri. Kadroya katmak için çalışmalar yaptığımız bir oyuncu. Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor ancak oynamış olduğu kulüp en iyi oyuncusunu bırakmak istemiyor, biz burada ısrarcıyız. Süreçte negatif bir durum yok. Bu kadar iyi oyuncuları takımları da bırakmak istemiyorsa transfer etmek kolay olmuyor. Bu zor süreci başarıyla tamamlayacağımıza inanıyoruz."
Listelerinde birçok ismin bulunduğunu vurgulayan Hatipoğlu, "Arka planda biz başka oyuncularla bu süreçleri eş zamanlı götürüyoruz. Yakın bir zamanda hem sağ bek hem orta saha için Galatasaray'a yakışan oyuncuları kazandıracağımıza inanıyoruz. Çalışmalarımız verimli devam ediyor. Taraftarlarımızın bize destek olmasını istiyoruz. Kulübümüzün bu bilgi kirliliğinden zarar görmemesi için bize bir miktar daha sabırla destek vermelerini istiyoruz. Bugünden itibaren en kısa sürede bu transferleri sonlandırmak için çalışıyoruz." şeklinde görüş belirtti.
 
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