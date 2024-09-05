G.Saray'da hedef iki takviye daha

Avrupa Ligi kadrosunu UEFA'ya bildiren Galatasaray'da transfer arayışları devam ediyor. Sarı kırmızılılar, lig ve Türkiye Kupası için orta saha ve kanatlara takviye yapacak

Galatasaray, yaz transfer döneminde şu ana kadar 5 oyuncuyu renklerine bağladı. Victor Osimhen ve Ismail Jakobs'u kiralayan sarı kırmızılılar, Gabriel Sara, Michy Batshuayi ve Elias Jelert'i bonservisleriyle takıma dahil etti.

Avrupa Ligi kadrosunu UEFA'ya bildiren Galatasaray, bazı bölgelerde görülen eksikleri henüz tamamlayamadı. Sarı kırmızılı ekip, özellikle orta saha ve sol kanat hamlelerini Avrupa listesine yetiştiremedi.

Türkiye'de transfer dönemi 13 Eylül'e kadar devam edecek. Galatasaray'ın o tarihe kadar, lig ve Türkiye Kupası için eksik bölgeleri güçlendirmesi bekleniyor.

Yeni transfer edilecek isimler Avrupa maçlarında forma giyemeyecek. Ancak sarı kırmızılılar bu oyuncuları, Ocak ayında yeniden UEFA listesine ekleyebilecek.

UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU

Fernando Muslera, Ahmet Şen, Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı, Kerem Demirbay, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Lucas Torreira, Dries Mertens, Yusuf Demir, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi, Michy Batshuayi, Victor Osimhen

