Grup ikincilerinin başarısı

Richard BEALE
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig'de 2.tur tamamlanırken,gözler final maçlarınaçevrildi.
23 Eylül Saat 16:00’da oynanacak olan final maçlarına yükselen 6 takımdan 3 tanesi grubunu lider tamamlayan takımlardan oldu. 3 takım ise gruplarını ikinci olarak tamamlamalarına rağmen, yarı finalde gruplarını lider tamamlayan takımları elemeyi başardılar.
Yeni Erenköy, Ötüken ve Demirhan yarı final maçlarında başarılı olarak finale yükselen takımlar oldular.
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