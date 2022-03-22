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Göztepe’de İrfan Can kadro dışı

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Göztepe Kulübü, İrfan Can Eğribayat'ın Alanyaspor maçının ardından gösterdiği disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı

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Göztepe’de İrfan Can kadro dışı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, kaleci İrfan Can Eğirbayat'ın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, İrfan Can Eğribayat'ın Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ardından gerçekleştirdiği disiplinsiz davranışı nedeniyle kadro dışı bırakıldığı belirtildi.
 İrfan Can Eğribayat'tan özür
İrfan Can Eğribayat, sosyal medya hesabından Aytemiz Alanyaspor maçının ardından yaşananlara ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Kamuoyunun da bildiği üzere geçtiğimiz aylarda bebeğimiz hayatını kaybetti. Bu olayın ardından haliyle en hassas noktamız kızımız olmuştur. Kızımızı kaybettikten 3 maç sonra Adana Demirspor karşılaşmasında aynı sorunları yaşadım. Tüm taraftarlar toplu bir şekilde bana tepki gösterdiler. O maçta ise profesyonelliğimi koruyup maç süresince ve sonrası elimden geleni yapmaya çalıştım. Bu üzücü olayların yaşandığı Alanyaspor karşılaşmasında maç boyu devam eden tepkiler, vefat eden kızımın üzerinden beni yaralamaya çalışıp, argo kelimeler kullanan insanlar oldu. Maç bitene kadar sükunetimi korumaya gayret ettim, sakince soyunma odasına giderken ağır ithamlarla karşılaştım, bir insan olarak sabrım tükendi, kayıtsız kalamadım. Yaşadığım olaylardan dolayı öncelikle her koşulda yanımda olan, desteğini hissettiren sayın başkanımız Mehmet Sepil'den, kulüp yöneticilerimizden, takım arkadaşlarımdan, Göztepe ve Türk futbol camiasından özür dilerim."
 
 
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