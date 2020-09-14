Göztepe'ye Macar file bekçisi

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Megyeri ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Ülkesinde Ferencvaros'ta profesyonel olan 30 yaşındaki kaleci sonra sırasıyla Yunanistan'da Olympiakos, İspanya'da Getafe, Almanya'da GreutherFürth ve Yunanistan'da Atromitos takımlarında forma giydi.
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