Göztepe'ye Macar file bekçisi

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 30 yaşındaki Macar kaleci Balazs Megyeri'yi kadrosuna kattı

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Megyeri ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Ülkesinde Ferencvaros'ta profesyonel olan 30 yaşındaki kaleci sonra sırasıyla Yunanistan'da Olympiakos, İspanya'da Getafe, Almanya'da GreutherFürth ve Yunanistan'da Atromitos takımlarında forma giydi.



