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Göztepe'ye Brezilyalı forvet

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilyalı forvet Juan Santos da Silva'yı kiraladı

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Göztepe'ye Brezilyalı forvet
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Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "2002 doğumlu forvet oyuncusu Juan Santos da Silva'nın Sao Paulo FC’den Southampton FC’ye transferi bugün tamamlanmış olup, 2024/25 sezonu sonuna kadar kiralık olarak kulübümüze transferi gerçekleşmiştir. Juan Santos da Silva'ya Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
 
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