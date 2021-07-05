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Göztepe'ye Belçikalı stoper

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Göztepe, Belçikalı oyuncu Dino Arslanagic ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı

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Göztepe'ye Belçikalı stoper
Göztepe, son olarak Gent forması giyen Dino Arslanagic ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
1993 doğumlu oyuncu, kariyerine Fransa'nın Lille takımında başlamış ve Belçika'da sırasıyla Standard Liege, Mouscron ve Royal Antwerp formalarını terletmişti.
Tecrübeli stoper, Belçika 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın formasını da 12 kez terletti.
 
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