Göztepe ve Altay’a ceza yağdı

Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre PFDK, iki takım taraftarının neden olduğu olaylar nedeniyle yarıda kalan Göztepe-Altay derbisiyle ilgili sevkleri karara bağladı.
Kurul, Göztepe'ye taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 4 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 112 bin lira para cezası uyguladı.
PFDK, Altay'a ise taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 6 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 168 bin lira para cezası kesti.
Disiplin Kurulu, siyah-beyazlı kulübe ayrıca taraftarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 17 bin 500 lira para cezası verdi.
PFDK, Göztepe ve Altay'ın bazı taraftarlarının elektronik bilet kapsamındaki kartlarını bloke etti.
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