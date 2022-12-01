Göztepe ve Altay’a ceza yağdı

PFDK, Spor Toto 1. Lig'de yarıda kalan derbideki olaylar nedeniyle Göztepe'ye 4, Altay'a 6 maç kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verdi

Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre PFDK, iki takım taraftarının neden olduğu olaylar nedeniyle yarıda kalan Göztepe-Altay derbisiyle ilgili sevkleri karara bağladı.

Kurul, Göztepe'ye taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 4 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 112 bin lira para cezası uyguladı.

PFDK, Altay'a ise taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 6 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 168 bin lira para cezası kesti.

Disiplin Kurulu, siyah-beyazlı kulübe ayrıca taraftarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 17 bin 500 lira para cezası verdi.

PFDK, Göztepe ve Altay'ın bazı taraftarlarının elektronik bilet kapsamındaki kartlarını bloke etti.



