banner875
banner885
Yükseliş başladı, YDÜ bitirdi
Yükseliş başladı, YDÜ bitirdi
7 0
“Her boş alanı çöplük olarak mı görüyoruz?”
“Her boş alanı çöplük olarak mı görüyoruz?”
9 0
 
MGA rahat kazandı
MGA rahat kazandı
10 0
Hiç akıllanmayacak mı bu işçiler?
Hiç akıllanmayacak mı bu işçiler?
13 0
Güney’de bin kanatlı hayvan itlaf ediliyor
Güney’de bin kanatlı hayvan itlaf ediliyor
8 0
Activia Ünilig’de heyecan başlıyor
Activia Ünilig’de heyecan başlıyor
23 0
“Orman alanı mı yoksa çöplük alanı mı belli değil”
“Orman alanı mı yoksa çöplük alanı mı belli değil”
11 0
banner878

Göztepe ve Altay’a ceza yağdı

banner476

PFDK, Spor Toto 1. Lig'de yarıda kalan derbideki olaylar nedeniyle Göztepe'ye 4, Altay'a 6 maç kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verdi

banner825
Göztepe ve Altay’a ceza yağdı
Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre PFDK, iki takım taraftarının neden olduğu olaylar nedeniyle yarıda kalan Göztepe-Altay derbisiyle ilgili sevkleri karara bağladı.
Kurul, Göztepe'ye taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 4 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 112 bin lira para cezası uyguladı.
PFDK, Altay'a ise taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 6 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 168 bin lira para cezası kesti.
Disiplin Kurulu, siyah-beyazlı kulübe ayrıca taraftarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 17 bin 500 lira para cezası verdi.
PFDK, Göztepe ve Altay'ın bazı taraftarlarının elektronik bilet kapsamındaki kartlarını bloke etti.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.