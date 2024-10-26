Göztepe, Trabzonspor'u 10 kişiyle yıktı

Trendyol Süper Lig'de 10. haftasında Göztepe, Trabzonspor'u ağırladı. 28. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan İzmir ekibi, rakibini 2-1 mağlup etti. Böylece Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'deki ilk yenilgisini yaşadı

Sezona istediği gibi başlamayan Trabzonspor, zorlu Göztepe deplasmanında da yara aldı.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabakada Göztepeli Antony Junior Dennis, 28. dakikada Banza'ya yaptığı faulün ardından direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Maçın ilk yarısından gol sesi gelmedi.

Eksik olmasına rağmen golü bulan takım Göztepe oldu. Ev sahibi ekip, 60. dakikada Isaac Solet ile 1-0 öne geçti.

Golden hemen sonra baskısını artıran Trabzonspor, 62. dakikada penaltı kazandı. Atış için 64. dakikada topun başına geçen Banza, meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu: 1-1

Karşılıklı ataklarla geçen mücadelenin 90+2. dakikasında Göztepe, David Tijanic ile bir kez daha öne geçti: 2-1

Kalan sürede başka gol olmadı ve İzmir ekibi, zorlu rakibini 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla Göztepe, puanını 15'e çıkarırken 2024-2025 sezonundaki ilk yenilgisini alan Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor, 12 puanda kaldı.