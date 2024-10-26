banner913
banner932
Yaz saati uygulaması yarın sona eriyor. Saatler 1 saat geri alınacak
Yaz saati uygulaması yarın sona eriyor. Saatler 1 saat geri alınacak
33 0
Girne Rallisi, Limanda gösteriyle başlıyor
Girne Rallisi, Limanda gösteriyle başlıyor
49 0
 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı KKTC’de de tören ve etkinliklerle kutlanacak
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı KKTC’de de tören ve etkinliklerle kutlanacak
26 0
Bahçeşehir Üniversitesi ile Dr. Fazıl Küçük Vakfı eğitim alanında iş birliği protokolüne imzalandı
Bahçeşehir Üniversitesi ile Dr. Fazıl Küçük Vakfı eğitim alanında iş birliği protokolüne imzalandı
19 0
Saatler pazar günü bir saat geri alınacak
Saatler pazar günü bir saat geri alınacak
28 0
First Lady’ye fon tepkisi
First Lady’ye fon tepkisi
27 0
Helin cinayetinde karar bugüne kaldı
Helin cinayetinde karar bugüne kaldı
33 0
banner1032

Göztepe, Trabzonspor'u 10 kişiyle yıktı

banner1020

Trendyol Süper Lig'de 10. haftasında Göztepe, Trabzonspor'u ağırladı. 28. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan İzmir ekibi, rakibini 2-1 mağlup etti. Böylece Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'deki ilk yenilgisini yaşadı

banner1045
Göztepe, Trabzonspor'u 10 kişiyle yıktı
banner971

Sezona istediği gibi başlamayan Trabzonspor, zorlu Göztepe deplasmanında da yara aldı.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabakada Göztepeli Antony Junior Dennis, 28. dakikada Banza'ya yaptığı faulün ardından direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Maçın ilk yarısından gol sesi gelmedi.

Eksik olmasına rağmen golü bulan takım Göztepe oldu. Ev sahibi ekip, 60. dakikada Isaac Solet ile 1-0 öne geçti.

Golden hemen sonra baskısını artıran Trabzonspor, 62. dakikada penaltı kazandı. Atış için 64. dakikada topun başına geçen Banza, meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu: 1-1

Karşılıklı ataklarla geçen mücadelenin 90+2. dakikasında Göztepe, David Tijanic ile bir kez daha öne geçti: 2-1

Kalan sürede başka gol olmadı ve İzmir ekibi, zorlu rakibini 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla Göztepe, puanını 15'e çıkarırken 2024-2025 sezonundaki ilk yenilgisini alan Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor, 12 puanda kaldı.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.