Göztepe seriyi sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe, Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup etti ve galibiyet serisini 3 maça çıkardı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan maçta hakem Suat Arslanboğa düdük çaldı.

Müsabaka, 2-1'lik Göztepe üstünlüğüyle noktalandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Atınç ve 80. dakikada Tijanic kaydetti. Konuk takıma PedroHenrique'nin 50. dakikada penaltıdan kaydettiği gol, puan için yeterli olmadı.

Bu sonuçla üst üste 3. zaferini elde eden İzmir temsilcisi, 24 puana ulaşarak maç fazlasıyla 15. basamağa yerleşti.

30 puanda kalan Demir Grup Sivasspor ise iki maç sonra aldığı bu yenilgiyle 10. sırada kaldı.

