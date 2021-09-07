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Göztepe, Maestro ile prensipte anlaştı

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Süper Lig ekibi Göztepe, Ünal Karaman'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Sırp teknik adam Nestor El Maestro ile prensip anlaşmasına vardı

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Göztepe, Maestro ile prensipte anlaştı
Süper Lig'de ilk 3 hafta sonunda 2 puan toplayıp teknik direktör Ünal Karaman'la yollarını ayıran Göztepe, yeni çalıştırıcısını belirledi.
Geçen hafta Tayfun Korkut ve Çağdaş Atan'la yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan sarı-kırmızılılar, İzmir'e getirdiği Sırp teknik adam Nestor El Maestro ile prensipte anlaşma sağladı.
İzmir'de Başkan Mehmet Sepil'le bir araya gelen 38 yaşındaki çalıştırıcının en kısa zamanda resmi olarak açıklanması bekleniyor.
Son olarak Suudi Arabistan'ın Al Taawon takımında görev yapan Maestro önceki dönemlerde de Başkan Sepil'le görüşmüş ancak anlaşma sağlanamamıştı. 
 
 
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