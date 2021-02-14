Göztepe kendine geldi

Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Bilal Gölen
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama (Dk. 63 Murat Paluli), Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Halil Akbunar (Dk. 87 Tripic), Nwobodo, Soner Aydoğdu (Dk. 63 Esiti), Cherif Ndiaye, Zulj (Dk. 70 Diabate), Jahovic (Dk. 87 Titi)
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Muhammed Emin Sarıkaya (Dk. 63 Rafael), Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç, Ndayishimiye (Dk. 63 Mehmet Topal), Azubuike, Fernandes (Dk. 63 Guldbrandsen), Berkay Özcan, Crivelli
Goller: Dk. 24 Soner Aydoğdu, Dk. 53 Zulj (Penaltıdan) (Göztepe), Dk. 59 Deniz Türüç (Medipol Başakşehir)
Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi takımın gollerini 24. dakikada Soner Aydoğdu ve 53'te penaltıdan Zulj kaydetti.
Konuk ekibin tek golü 59. dakikada Deniz Türüç'ten geldi.
Bu sonucun ardından 4 maç sonra galip gelen Göztepe puanını 29'a yükseltirken kötü gidişatı durduramayan düşme hattındaki Başakşehir 24 puanda kaldı.
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