banner583
banner590
Galatasaray hız kesmedi
Galatasaray hız kesmedi
12 0
“Rum-Yunan ikilisini aklıselime davet ediyoruz”
“Rum-Yunan ikilisini aklıselime davet ediyoruz”
22 0
 
Maliyenin kasası boş
Maliyenin kasası boş
31 0
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Bayern Münih'in
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Bayern Münih'in
22 0
Saray’ın protokol kuralları değişti mi?
Saray’ın protokol kuralları değişti mi?
142 0
4 tecavüz, 7 tecavüz teşebbüsü!
4 tecavüz, 7 tecavüz teşebbüsü!
233 0
Test sayısı arttı, vaka sayısı düştü
Test sayısı arttı, vaka sayısı düştü
199 0
banner529
banner570

Göztepe kendine geldi

banner476

Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe, sahasında Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti ve puanını 29'a yükseltti

Göztepe kendine geldi
banner601
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Bilal Gölen
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama (Dk. 63 Murat Paluli), Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Halil Akbunar (Dk. 87 Tripic), Nwobodo, Soner Aydoğdu (Dk. 63 Esiti), Cherif Ndiaye, Zulj (Dk. 70 Diabate), Jahovic (Dk. 87 Titi)
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Muhammed Emin Sarıkaya (Dk. 63 Rafael), Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç, Ndayishimiye (Dk. 63 Mehmet Topal), Azubuike, Fernandes (Dk. 63 Guldbrandsen), Berkay Özcan, Crivelli
Goller: Dk. 24 Soner Aydoğdu, Dk. 53 Zulj (Penaltıdan) (Göztepe), Dk. 59 Deniz Türüç (Medipol Başakşehir)
 
Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi takımın gollerini 24. dakikada Soner Aydoğdu ve 53'te penaltıdan Zulj kaydetti. 
Konuk ekibin tek golü 59. dakikada Deniz Türüç'ten geldi. 
Bu sonucun ardından 4 maç sonra galip gelen Göztepe puanını 29'a yükseltirken kötü gidişatı durduramayan düşme hattındaki Başakşehir 24 puanda kaldı. 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.