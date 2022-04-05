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Göztepe için Abromovich iddiası

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İzmir'in sarı-kırmızılı kulübünün eski sahibi Mehmet Sepil'in satmaya karar verdiği Göztepe'nin yeni sahibinin Abromovich olduğu iddia edildi

Göztepe için Abromovich iddiası
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından İngiltere'deki mal varlıklarına el konulan, Chelsea'nin eski sahibi Rus milyarder Roman Abromovich'in Göztepe'yi satın aldığı ve tarafların Cuma gününe kadar resmi açıklamayı yapacağı iddia edildi.
Abramovich son olarak Türkiye'nin Ukrayna-Rusya arabuluculuk girişiminde İstanbul'da diplomatik temaslarda yer almıştı.
Göztepe'den Abramovich yalanlaması
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin Başkan Vekili Talat Papatya, kulübün Rus iş adamı Roman Abramovich’e devredildiğine dair çıkan haberleri yalanladı.
Abramovich isminin uzun süredir gündemden düşmediğini söyleyen Papatya, “Abramovich kulübü devralmak için kimseye ulaşmadı ve görüşmedi. Böyle bir şey yok. Abramovich’in kulübü devraldığını medyada okuduk. Hiç alakası yok. Bu konularda görüşmeler belli olgunluğa ulaştığı zaman gerekli açıklamayı yapacağız” dedi.
 
 
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