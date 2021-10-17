Göztepe geriden gelip kazandı

Süper Lig'de Göztepe, geriye düştüğü maçta deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti

Süper Lig’in 9. haftasında Kasımpaşa ile Göztepe karşı karşıya geldi.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetti.

Karşılaşma, 2-1’lik Göztepe üstünlüğüyle noktalandı.

Ev sahibi ekibi öne geçiren gol 51. dakikada Yusuf Erdoğan’dan geldi. Bu golden 15 dakika sonra sahne alan Adis Jahovic skoru dengeledi.

Bitime kısa bir süre kala, dakikalar 86’yı gösterirken Tijanic’in kaydettiği gol skoru belirledi: 1-2.

Bu sonuçla 8 puana ulaşan Göztepe 17. basamağa tırmanırken, 6 puanlı Kasımpaşa ise 19. sırada kaldı.

Bu galibiyet aynı zamanda İzmir ekibinin 4 maçlık mağlubiyet serisini ve galibiyet hasretini noktaladı.



