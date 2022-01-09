Göztepe farka koştu

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe, Fraport TAV Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan maçta hakem Hüseyin Göçek düdük çaldı.

Müsabaka, 4-0'lık Göztepe üstünlüğüyle noktalandı.

İzmir ekibine galibiyeti getiren goller, Atınç ve Ndiaye'den (3) geldi.

Cherif Ndiaye, Türkiye kariyerinde ilk kez hat-trick yapma başarısı gösterdi.

Ev sahibinde Arslanagic, 67. dakikada gördüğü ikinci sarı kart sonrası kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu sonuçla puanını 18'e çıkaran Göztepe, maç fazlasıyla düşme hattının üzerine çıktı ve 16. sıraya yerleşti.

22 puanda kalan Fraport TAV Antalyaspor ise 15. basamakta konumlandı.



