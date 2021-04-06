Göztepe 3 maç sonra kazandı

Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe, sahasında Çaykur Rizespor’u 2-0 yenerek 3 haftalık aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı. Karadeniz ekibinde kaleci Gökhan Akkan, 90. dakikada kırmızı kart gördü

Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe, sahasında Çaykur Rizespor’u 2-0 yendi.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Ev sahibi Göztepe, yıldız oyuncusu Halil Akbunar’ın 56. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılı ekip, Ndiaye ile 77’de farkı 2’ye çıkardı: 2-0

Kalan sürede iki ekip de girdikleri pozisyonları gole çeviremedi ve İzmir temsilcisi sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu arada Karadeniz ekibinde kaleci Gökhan Akkan, 90. dakikada hakeme yaptığı itirazdan dolayı kırmızı kart gördü.

3 maçlık aradan sonra galibiyet sevinci yaşayan Göztepe, puanını 43’e çıkardı. Çaykur Rizespor ise 35 puanda kaldı ve küme düşme hattından uzaklaşma şansını kullanamadı.

Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan mücadeleyi Çaykur Rizespor 3-2 kazanmıştı.

