banner583
Fener zirveye ortak oldu
Fener zirveye ortak oldu
13 0
“Amatör Şefler” mutfakta harikalar yaratıyor
“Amatör Şefler” mutfakta harikalar yaratıyor
20 0
 
Genesis, elektrikli coupe konseptini görücüye çıkardı
Genesis, elektrikli coupe konseptini görücüye çıkardı
26 0
Lina bebek, Ağrı ailesinin mutluluğu oldu
Lina bebek, Ağrı ailesinin mutluluğu oldu
207 0
24 0
Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde Kuzey Makedonya sürpriz
Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde Kuzey Makedonya sürpriz
20 0
Cimnastik antrenmanları sıkı önlemlerle başlayacak
Cimnastik antrenmanları sıkı önlemlerle başlayacak
32 0
banner529
banner570

Göztepe 3 maç sonra kazandı

banner476

Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe, sahasında Çaykur Rizespor’u 2-0 yenerek 3 haftalık aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı. Karadeniz ekibinde kaleci Gökhan Akkan, 90. dakikada kırmızı kart gördü

banner624
Göztepe 3 maç sonra kazandı
banner630
Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe, sahasında Çaykur Rizespor’u 2-0 yendi.
Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Ev sahibi Göztepe, yıldız oyuncusu Halil Akbunar’ın 56. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılı ekip, Ndiaye ile 77’de farkı 2’ye çıkardı: 2-0
Kalan sürede iki ekip de girdikleri pozisyonları gole çeviremedi ve İzmir temsilcisi sahadan 3 puanla ayrıldı.
Bu arada Karadeniz ekibinde kaleci Gökhan Akkan, 90. dakikada hakeme yaptığı itirazdan dolayı kırmızı kart gördü.
3 maçlık aradan sonra galibiyet sevinci yaşayan Göztepe, puanını 43’e çıkardı. Çaykur Rizespor ise 35 puanda kaldı ve küme düşme hattından uzaklaşma şansını kullanamadı.
Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan mücadeleyi Çaykur Rizespor 3-2 kazanmıştı.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.