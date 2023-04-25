Gözler Play-out hattında

Aksa Süper Ligin 28. Haftası oynanan 7 maçla tamamlanırken, şampiyon MTG ve takipçileri haftayı galibiyetle kapayarak oynadıkları alt sıralardaki takımları kaderleriyle başbaşa bıraktılar.
Aksa Süper Lig'de son 2 haftaya girilirken tüm gözler alt sıralara çevrildi. Gönyeli'nin bir alt lige düşmesinden sonra diğer takımın kim olacağı play-out maçlarında belli olacak.
Play-out oynamak istemeyen T. Ocağı, Göçmenköy, Çetinkaya, CB Gençlik Gücü ve Hamitköy 'den 4 tanesi bu mücadelede yer alacak.
Süper Ligde normal sezonun tamamlanmasına son 2 maç kalırken T. Ocağı'nın 23, Göçmenköy'ün 23, Çetinkaya'nın 23, CB G. Gücü'nün 22 ve Hamitköy'ün 21 puanı var. Sezon sonunda ikili averajların da takımların kaderini etkileyecek gibi görülüyor.
Oynanan 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik alınırken 32 de gol atılarak maç başına 4,5 gol ortalamasına ulaşıldı. Y. Dumlupınar ve K.Kaymaklı takımları arasındaki maç beraberlikle sona ererken golsüz maç oynanmadı. Atılan 32 golün 22 tanesini ev sahibi takımlar, 10 tanesini deplasman takımları attı. Hafta adına gol atamayan tek takım Çetinkaya oldu. En farklı galibiyeti Göçmenköy takımı Gönyeli karşısında (6-1) aldı. Ev sahibi takımların galibiyet sayısı 5, deplasman takımı galibiyeti sadece 1 oldu. Deplasmanda galip gelen tek takım ise Mağusa Türk Gücü oldu.
Gol krallığı yarışında 24 golle zirvede yer alan Cihangir’den Muhittin Tümbül bu haftayı da sessiz geçerken onu takip eden MTG’denPote haftayı 2 golle kapatarak 20 gole ulaştı.
Yabancı futbolculardan BabacarMbayeDiop (Cihangir), QuentinDebouto (Mesarya), Siboniso L. Mişhali(CB G. Gücü) takımları adına 2'şer gol attılar. Yerli futbolculardan Toykan(Hamitköy) ve Arda Eren Metin(Doğan Türk Birliği)' de takımları adına 2'şer gol attılar.
Oynanan 7 maçta 18 tane de sarı kart gösterilirken bir de kırmızı kart gösterildi. Tek kırmızı kartı ise Mağusa Türk Gücü'nden Yusuf Beyazi gördü. Bu hafta Doğan Türk Birliği, Y. Dumlupınar, CB G. Gücü, ve Göçmenköy takımları kart görmediler.
Haftanın Takımı: Mesarya
Ligde hiçbir iddiası olmayan takımlardan Mesarya konuk ettiği play-out hattındaki Gençlik Gücü’nün mağlup ederek bu sezonu ilk 3 içinde bitirme yolunda önemli bir adım attı
Haftanın Futbolcusu: BabacarMbayeDiop (Cihangir)
Cihangir takımının yabancı futbolcusu BabacarMbayeDiop, son haftalarda attığı gollerle takımına puanlar kazandırmaya devam ediyor. Bu hafta da Çetinkaya karşısında alınan galibiyette attığı 2 golle büyük katkı koydu.
Haftanın Teknik Direktörü: Ali Oraloğlu(MTG)
Süper Ligde son üç sezonun şampiyonu Mağusa Türk Gücü’nün başarıl teknik direktörü Ali Oraoğlu, Hamitköydeplasmanında 10 kişi kalan takımını iyi organize ederek sahadan galip ayrılarak neden şampiyon olduğunu gösterdi.
Haftanın Hakemi: Emre Öztaşlı(M.A.Yeşilova-Türk Ocağı)
Zorluk derecesi yüksek maçlardan biri olan Yeşilova-Türk Ocağı maçının orta hakemi olan Emre Öztaşlı, maç boyunca yerinde düdükler çalarak, yardımcılarıyla uyumlu ve verdiği penaltı kararı da doğru olması nedeniyle haftanın hakemi olmayı hak etti.
Haftanın Kareası:
Salih Ökten(K.Kaymaklı), Mustafa İnanç(Göçmenköy), Arda Metin(Doğan T. B.), Rahmi Çelik(Cihangir)
Haftanın On Biri:
Ufuk (MTG), Selçuk(Cihangir), Olcay(Y.Dumlupınar), Salih(Doğan T. B), Sinan(Mesarya), Reşit(Göçmenköy), Sercan (Cihangir), Mustafa Yaşinses(MTG), Eray(Mesarya), Debuto (Mesarya), Pote(MTG)
Aksa Süper Lig 28. hafta sonuçları:
Merit Alsancak Yeşilova-T. Ocağı: 4-2
Hamitköy-Mağusa Türk Gücü: 2-3
Göçmenköy-Gönyeli: 6-1
Mesarya-CB G. Gücü: 3-2
Y. Dumlupınar-K.Kaymaklı: 1-1
Cihangir-Çetinkaya: 2-0
Doğan Türk Birliği-Lefke: 4-1
Aksa Süper Lig 29. Hafta programı:
Mağusa Türk G-Yenicami
Türk Ocağı-Doğan T. Birliği
Gönyeli – Hamitköy
Çetinkaya – Y. Dumlupınar
Lefke – Cihangir
C. B. Gençlik Gücü – Göçmenköy
K.Kaymaklı – Mesarya
AKSA Süper Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Mağusa Türk Gücü
|27
|24
|2
|1
|81
|24
|57
|74
|2.
|Cihangir GSK
|27
|19
|4
|4
|62
|30
|32
|61
|3.
|Mesarya SK
|27
|16
|7
|4
|54
|27
|27
|55
|4.
|Doğan Türk Birliği
|27
|15
|6
|6
|62
|29
|33
|51
|5.
|Yenicami AK
|27
|13
|7
|7
|54
|42
|12
|46
|6.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|27
|13
|7
|7
|41
|31
|10
|46
|7.
|Lefke TSK
|27
|10
|6
|11
|33
|36
|-3
|36
|8.
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|28
|10
|6
|12
|40
|48
|-8
|36
|9.
|Küçük Kaymaklı TSK
|27
|9
|6
|12
|34
|47
|-13
|33
|10.
|Türk Ocağı Limasol
|28
|7
|2
|19
|32
|51
|-19
|23
|11.
|Göçmenköy İYSK
|27
|6
|5
|16
|39
|60
|-21
|23
|12.
|Çetinkaya TSK
|27
|6
|5
|16
|27
|55
|-28
|23
|13.
|ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK
|27
|5
|7
|15
|31
|57
|-26
|22
|14.
|Hamitköy ŞHSK
|27
|6
|3
|18
|32
|52
|-20
|21
|15.
|Gönyeli SK
|27
|2
|5
|20
|29
|79
|-50
|11