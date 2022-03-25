Gözler play-out hattında

Aksa Süper Lig’in 24. Haftası bugün ve yarın oynanacak 8 maçla tamamlanacak.

Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü bugün ligin dibine demir atan Girne Halk Evi’ni konuk edecek. Bu maçın hakemliğini kadın hakemlerimizden Sabriye Atikoğlu yönetecek. Bu süper ligde bir ilk olacak.

Bugün ve haftanın en zor maçı ise Play-out hattındaki iki takım Baf Ülkü Yurdu ile Hamitköy arasında Güzelyurt’ta oynanacak. Maçın hakemi ise Fehim Dayı olacak.

Günün bir diğer zorlu mücadelesi ise ligde çıkışta olan Merit A. Yeşilova ile düşüşte olan ve play-out hattına inen Göçmenköy arasında oynanacak.

Pazar günü oynanacak karşılaşmaların iki tanesi play-out hattını iki tanesi ise orta sıraları ilgilendiriyor.

Play-out hattı sınırında bulunan Yenicami, ligde kalma için son şanslarını kullanan Binatlı’yı konuk edecek. Her iki takımında galibiyet hedeflediği maçın hakemi Hakan Ünal olacak.

Pazar gününün bir başka önemli mücadelesi ise ikinci devrede istikrarsız sonuçlar alan Türk Ocağı ile çıkışta olan Yonpaş Dumlupınar arasında Girne’de oynanacak.

Play-out sınırında olan takımlardan Cihangir ligin rahat konumundaki Lefke’ye konuk olacak.

Aksa Süper Lig 24. Hafta maç programı:

26 MART 2022, CUMARTESİ

15.30 Şht.Hüseyin Ruso Stadı’nda K.Kaymaklı-Doğan T.Birliği (Hüseyin Eyyüpler)

15.30 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda BafÜ.Yurdu-Hamitköy (Fehim Dayı)

15.30 GazimağusaDr.Fazıl Küçük Stadı’nda MağusaT.Gücü-Girne H.Evi (Sabriye Atikoğlu)

15.30 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda MeritA.Yeşilova-Göçmenköy (Turgay Misk)

27 MART 2022, PAZAR

15.30 Paşaköy 100.Yıl Stadı’nda Mesarya-Gönyeli (Mehmet Sezener)

15.30 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Yenicami-Binatlı (Hakan Ünal)

15.30 Lefke 16 Ağustos Stadı’nda Lefke-Cihangir (Utku Hamamcıoğlu)

15.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Türk Ocağı-Yonpaş Dumlupınar (Serhan Şimşek)

