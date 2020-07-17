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Gözler kupada

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Nicosia Group Kıbrıs Kupası'nda yarı final 2. maçlarının ve final maçlarının tarihleri ve yerleri belirlendi. Kupayı kazanan takım 90,000 TL, 1 futbolsever ise araba kazanacak

Gözler kupada
17 Temmuz 2020 Cuma 22:58

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Nicosia Group Kıbrıs Kupası'nda Yarı Final 2. maçlarının ve final maçlarının tarihleri ve yerleri belli oldu.

Türk Ocağı Limasol ile Yenicami AK takımları ile Doğan Türk Birliği ile Mağusa Türk Gücü, Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadında finale yükselmek için karşılaşacaklar.

Nicosia Group ile KTFF arasında imzalanan protokol gereği Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nı kazanan takım 90 bin TL alacak, finalistin para ödülü ise 50 bin TL olacak. Yarı finalde elenen takımlar 15’er bin TL, kazanacak.

Öte yandan bir kişi de yapılacak çekilişle birlikte Nissan March marka araba kazanma fırsatı yakalayacak. Yapılacak çekilişle 2 kişiye Sunny 46 ekran televizyon, yine 2 kişiye de I Phone 11 cep telefonu verilecek. Maçları takip eden her futbolsevere 1 bilet verilirken, kazananlar Nicosia Group Kıbrıs Kupası finalinde yapılacak çekilişte duyurulacak

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