Görneç’te yaprak dökümü

Görneç’te orta sahanın önemli isimlerinden Mehmet Çavuş, Mehmet İnce ve kaleci Hasan Bilal, takımdan ayrılmak istiyorlar

K-PET Birinci Lig ekiplerinden Görneç Spor Kulübünün 3 başarılı futbolcusu takımdan ayrılma kararı aldılar.

Orta sahanın önemli isimlerinden Mehmet Çavuş, Mehmet İnce ve kaleci Hasan Bilal, takımdan ayrılmak istiyorlar. Mehmet Çavuş, köyü Geçitkale’ye dönmek isterken, Mormenekşe’den de teklif aldı.

Mehmet İnce ve Hasan Bilal ise, serbest transfer haklarını kullanmayı hedefliyorlar. Mehmet İnce için özellikle K-PET Birinci Ligin yeni ekibi Değirmenlik ısrarcı oluyor.

