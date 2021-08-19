Görneç transferlere başladı

AKSA Birinci Ligde yeni sezon hazırlıklarına başlayan Görneç’te Fırat Kasım’ın başkan olması ve Hamdi Öğütçü’nün teknik adam olmasından sonra takıma takviyelere başladı.

Görneç, Çetinkaya’nın genç yeteneği Ertunç Sayınerile Cihangir’in genç yetenekleri İsrafil Sivri ve Volkan’ı kadrosuna kattı. Mehmet Bolkan döneminde Çetinkaya A Takım kadrosuna da alınan Ertunç Sayıner ile 2019 – 2020 sezonunda Cihangir A Takım kadrosunda yer alan İsrafilSivri ile Volkan,Görneç’in yaptığı ilk antrenmana katıldılar.

