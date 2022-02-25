Görneç piyangosunda kazanan numara belirlendi

Fırat Kasım başkanlığındaki Görneç Spor Kulübü yönetim kurulunun kulübe gelir sağlama adına düzenlediği piyangonun kazanan numarası belirlendi. 18 Şubat tarihli KKTC Devlet Piyangosunda büyük ikramiye kazanan numaranın son 3 numarası olan 912 numaralı Görneç Spor Kulübü piyangosu bileti, kazanan bilet oldu. Görneç Spor Kulübü piyangosunda 912 numaralı biletin sahibi 5.000 TL ödül kazandı.
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