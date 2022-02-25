banner762
Nostradamus, 3. Dünya savaşı için tarih vermiş!
Nostradamus, 3. Dünya savaşı için tarih vermiş!
213 0
Yakında ekmeksiz kalabiliriz
Yakında ekmeksiz kalabiliriz
103 0
 
Akaryakıta yeni zam yolda
Akaryakıta yeni zam yolda
6 0
YDÜ kayıpsız devam
YDÜ kayıpsız devam
7 0
Çatalköy Belediyesi’nden örnek çalışma
Çatalköy Belediyesi’nden örnek çalışma
10 0
“Sağlığımız iki dudak arasında”
“Sağlığımız iki dudak arasında”
43 0
Bu ürüne dikkat!
Bu ürüne dikkat!
77 0
banner797

Görneç piyangosunda kazanan numara belirlendi

banner476

banner714
Görneç piyangosunda kazanan numara belirlendi
Fırat Kasım başkanlığındaki Görneç Spor Kulübü yönetim kurulunun kulübe gelir sağlama adına düzenlediği piyangonun kazanan numarası belirlendi. 18 Şubat tarihli KKTC Devlet Piyangosunda büyük ikramiye kazanan numaranın son 3 numarası olan 912 numaralı Görneç Spor Kulübü piyangosu bileti, kazanan bilet oldu. Görneç Spor Kulübü piyangosunda 912 numaralı biletin sahibi 5.000 TL ödül kazandı.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.