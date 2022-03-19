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Görneç'in umutlarını Bağcıl kararttı

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Bostancı Bağcıl, lig sonuncusu Görneç’i 2 – 0 mağlup ederek rakibinin ligde kalma umutlarını karartıp, playout hattında puanlarını ve umutlarını artırdı

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Görneç'in umutlarını Bağcıl kararttı
Stadyum: Bostancı BağcılStadı
Hakemler: Zekai Töre, Hüseyin Saçar, Cemre Malek
B.Bağcıl: Cafer, Ersen, Gökhan (87.Dk Bayram Dağgül) , BayramArıkhan (90.DK Mahmut), Kemal, İlksen Yeşilada (77.Dk Sabri), Justice, Serkan, Orhan, Azad, Doğukan
Görneç: Hasan Bilal, Mehmet İnce, Volkan, Mehmet Çavuş (87.Dk Koray), Mehmet Özsoy (61.Dk Halil), Osman (87.Dk Celal), Volkan, Abdurrahman, Necati, Hüseyin Yeşil (73.Dk İrfan), Levent)87.Dk Mustafa Emir)
Goller:25.Dk Levent (K.K), 84.Dk Serkan (B.Bağcıl)
 
Niyazi ERGÜLEN
Birinci Ligde kalma hedefinde olan 2 yeşil beyazlı takımın maçında Bostancı Bağcıl, Görneç’i mağlup ederek Yalova ile puanlarını eşitledi.
Mutlak kazanması gereken Bostancı Bağcıl maçın ilk devresinde Levent Akçagil’in 25. Dakikada kendi kalesine attığı golle devreyi 1 – 0 önde tamamladı.
İkinci devrede uzun süre skoru korumayı başaran Bostancı Bağcıl, son bölümde 84. Dakikasında Serkan Karaoğlan’ın golüyle maçı 2 – 0 kazandı.
 
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