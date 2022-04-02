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Görneç'e bir darbe de koronadan

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Görneç'e bir darbe de koronadan

Aksa 1.ligi takımlarından Görneç takımında 10 futbolcunun covid-19 testi pozitif çıktı.

Görneç yönetiminin Pazar günü oynanacak SFC Dörtyol maçının ertelenmesi için KTFF’ye başvuruda bulunduğu ancak federasyonun bu talebi reddetti.
Konuyla ilgili Futbol Federasyonu'ndan şu açıklama yapıldı:
3 Nisan 2022 Pazar günü (yarın) saat 15:30’da Dörtyol Adem Nural Stadı’nda oynanacağı duyurulan AKSA 1.Lig SFC Dörtyol SK-Görneç KSK karşılaşması Görneç KSK’nın Covid-19 pozitif vaka sayısının fazlalığı sebebiyle ilgili kulübün karşılaşmaya çıkmayacağını bildirmesi sebebiyle oynanmayacaktır. A2 karşılaşması planlandığı gibi oynanacaktır.
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