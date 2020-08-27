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Görneç, divana kaldı

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Görneç, divana kaldı
K-PET Birinci Lig ekiplerinden Görneç’te, Mehmet Şah’ın başkanlığa devam etmeme kararından sonra geçtiğimiz akşam yapılan genel kurulda başkan adayı çıkmadı.
Genel kurulda divan başkanı olan Halil Gerçek ile divan başkan yardımcısı olan Serdarlı Belediyesi başkanı Halil Kasım, kulübe başkan adayı bulunana kadar geçecek süre içerisinde kulübün idaresini üstlendiler.
 
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