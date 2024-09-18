Görkem, yeniden Vadili'de

Birinci Ligin yeni ekibi Vadili, Türkiyeli oyuncu hakkını Adem Görkem Fidanboy’dan yana kullandı. Bonservisi elinde olan Türkiyeli kanat oyuncusu Vadili ile anlaştı. 22 yaşındaki futbolcu şampiyonluk yaşadığı Vadili’ye bugün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda resmi imzayı attı.
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