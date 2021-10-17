Gönyeli’ye, Tepe’de rakip yok

Stadyum: Gönyeli Stadı
Hakemler: Mehmet Sezener, Fatih Bardakçıoğlu, Olgun Canik
Gönyeli: Kemal, Hamis (Dk.46 Erdinç),Azat, Isaac, Talat, Ahmet Can (Dk.55 Ulaş), Kahraman (Dk.75 Mustafa Hacı), Burak Koçar (Dk.65 Yusuf), Sylla, Ahmet Hatay, Süleyman
Y.Dumlupınar: Türkkan, İsmail (Dk.90 Berk), Olcay, Mert, Mehmet Altın, Tufan (Dk.80 Adewole), Emre, Weston, Eray, Osman (Dk.67 Tahsin), Turgut
Goller: Dk.77 Azat (Gönyeli)
AKSA Süper Ligin 5.haftasında Gönyeli, Tepe’de Yonpaş Dumlupınar’ı ağırladı. Serkan Önet’in öğrencileri taraftarının da desteğiyle rakibini Azat’ın golüyle 1-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.
Gönyeli’nin rüzgarı arkasına alarak oynadığı karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçerken iki takım da gol yollarında etkili olamadı.
Gönyeli’de Serkan Önet’in hameleleri ile ikinci yarıda hareketlilik yaşanırken, Yonpaş Dumlupınar’ın, Eray, Mert ve Weston ile gol arayışları oldu. bir pozisyonda Eray’ın vuruşu üst direkten döndü.
77. dakikada gelişen Gönyeli’nin kazandığı serbest vuruşta Azat’ın kale içine doldurduğu top yere çarpıpherkesin bakışları arasında filelere giderken, Gönyeli kendi evinde 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda rakibine pozisyon vermeyen Gönyeli maçı da 1 – 0 kazandı.
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