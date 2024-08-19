Gönyeli’ye tecrübeli eldiven

Gökhan KUZU
Aksa Süper Lige yeniden yükselen takımlarımızdan Gönyeli kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.
Ülkemizde yerli statüde futbol oynayan tecrübeli kaleci Kıvanç Demircioğlu, Gönyeli Kulübü’yle anlaşmaya vardı.
Geçtiğimiz sezon Süper Lig ekibi Göçmenköy’de kaleyi koruyan ve kulüp tarihinin ilk Federasyon Kupası’nı kazanmasında önemli payı olan 38 yaşındaki Kıvanç Demircioğlu sezon başında yönetimle anlaşamayarak, Göçmenköy’le yollarını ayırmıştı.
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