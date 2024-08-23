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Gönyeli’nin takviyeleri Göçmen’den

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Süper Ligin kırmızı beyazlı ekibi Gönyeli, Göçmenköy’den tecrübeli futbolcular İbrahim Çıdamlı, Bayram Anday, Mahmut İneci ve Kıvanç Demircioğlu’nu transfer ederek kadronu güçlendirdi

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Gönyeli’nin takviyeleri Göçmen’den
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Gökhan KUZU
Süper Lig ekiplerinden Gönyeli, kadrosuna önemli takviyeler yaptı. Kırmızı beyazlı ekip, geçtiğimiz sezon Göçmenköy’ün kupa şampiyonluğunun yanı sıra ligde sergilediği performansa önemli katkı sağlayan İbrahim Çıdamlı, Bayram Anday, Mahmut İneci ve kaleci Kıvanç Demicioğlu’nu renklerine bağladı.

Bu yıl süper ligde mücadele edecek Gönyeli yaptığı transferlerden İbrahim Çıdamlı ve Kıvanç Demircioğlu dün Gönyeli’de ilk antrenmanlarına çıktılar. Bayram Anday ile Mahmut İneci ise izinli olarak antrenmana katılmaldılar.
Bir sezon aradan sonra yeniden Süper Lig’e dönen Gönyeli, deneyimli futbolcu İbrahim Çıdamlı’yı kiralık olarak transfer etti. Gönyeli ayrıca Bayram Anday, Mahmut İneci ve Kıvanç Demircioğlu’nu bonservisli olarak kadrosuna kattı.
 
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