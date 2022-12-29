Gönyeli’nin nefesi yetmedi

Stat: Gönyeli Stadı
Hakemler: Turgay Misk, Özal Çağlayan, Rüya Sakallı
Gönyeli: Mustafa Dağman, Kahraman, Emre, Mustafa, Anıl(Dk.67 Buray), OsitaObiekwe, Faik Korgan, Kadir(Dk.80 Görkem), Berkay, Rıdvan, Ahmet.
Yenicami: Ercan Samancıoğlu, Mehmet, Yasin, Koray(Dk.75 Asrın), Yakup, Fikret (Dk.82 Ali Bayır), Fırat Ersalan, Hascan, BadaraSylla, BerkemKorbay (Dk.46 Cenker), Kaan
Goller: Dk.16 Anıl Uçmaz, Dk.62 Kahraman Dönmez (Gönyeli) – Dk.20 ve 90+3 BadaraSylla (Yenicami)
AKSA Süper Lig’in 15. haftasında ligin son sırasında yer alan Gönyeli, üst sıraları takibini sürdürmek isteyen Yenicami’yi konuk etti.
Gönyeli iki kez öne geçtiği karşılaşmada Yenicami’nin uzatmada bulduğu gole engel olamazken müsabaka 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Tamamına yakını genç oyunculardan oluşan Gönyeli’nin maçtaki gollerini 16. dakikada Anıl Uçmaz ve 62. dakikada Kahraman Dönmez kaydetti. Yenicami’nin golleri 20 ve 90+3. dakikada Sylla’dan geldi.
Bu sonuçla beraber Gönyeli son sırada, Yenicami ise 5. sırada devre arasına girdi.
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