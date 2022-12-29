banner875
banner885
YDÜ ve UKÜ galibiyetle başladı
YDÜ ve UKÜ galibiyetle başladı
10 0
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov,
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Yunanistan'ın S-300'leri hiç kimseye devretme hakkı yok"
8 0
 
Cumhurbaşkanı Tatar:
Cumhurbaşkanı Tatar: "Yeni siyasetimizin 2022 yılında kökleştiğini gördük"
6 0
Şimdi icraat zamanı
Şimdi icraat zamanı
12 0
Mesarya, renktaşına acımadı
Mesarya, renktaşına acımadı
29 0
Creditwest Bank çalışanları 2022’nin yorgunluğunu attı
Creditwest Bank çalışanları 2022’nin yorgunluğunu attı
50 0
Trodoslar beyaza büründü
Trodoslar beyaza büründü
40 0
banner878

Gönyeli’nin nefesi yetmedi

banner476

Aksa Süper Ligin dibine demir atan Gönyeli konuk ettiği üst sıralarda yer bulan Yenicami karşısında iki kez öne geçtiği karşılaşmada uzatma anlarında yediği golle sahadan 2 -2 eşitlikle ayrıldı

banner825
Gönyeli’nin nefesi yetmedi
Stat: Gönyeli Stadı
Hakemler: Turgay Misk, Özal Çağlayan, Rüya Sakallı
Gönyeli: Mustafa Dağman, Kahraman, Emre, Mustafa, Anıl(Dk.67 Buray), OsitaObiekwe, Faik Korgan, Kadir(Dk.80 Görkem), Berkay, Rıdvan, Ahmet.
Yenicami: Ercan Samancıoğlu, Mehmet, Yasin, Koray(Dk.75 Asrın), Yakup, Fikret (Dk.82 Ali Bayır), Fırat Ersalan, Hascan, BadaraSylla, BerkemKorbay (Dk.46 Cenker), Kaan
Goller: Dk.16 Anıl Uçmaz, Dk.62 Kahraman Dönmez (Gönyeli) – Dk.20 ve 90+3 BadaraSylla (Yenicami)
 
AKSA Süper Lig’in 15. haftasında ligin son sırasında yer alan Gönyeli, üst sıraları takibini sürdürmek isteyen Yenicami’yi konuk etti.
Gönyeli iki kez öne geçtiği karşılaşmada Yenicami’nin uzatmada bulduğu gole engel olamazken müsabaka 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Tamamına yakını genç oyunculardan oluşan Gönyeli’nin maçtaki gollerini 16. dakikada Anıl Uçmaz ve 62. dakikada Kahraman Dönmez kaydetti. Yenicami’nin golleri 20 ve 90+3. dakikada Sylla’dan geldi.
Bu sonuçla beraber Gönyeli son sırada, Yenicami ise 5. sırada devre arasına girdi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.