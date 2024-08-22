Gönyeli’nin golcüsü Gana’dan

Gönyeli’de bir süredir denenen geçtiğimiz sezon Türkiye Trendyol Birinci Lig’de Keçiörengücü forması giyen Elvis Nyarko, dün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’ndaGönyeli’ye imza attı

Bu sezon yeniden Süper Ligde mücadele edecek olan Gönyeli, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, teknik kadronun istekleri doğrultusunda yabancı futbolcu transferlerine de imza attırılıyor.

Gönyeli, Ganalı golcü Elvis Nyarko’ya resmi imzayı attırdı. Geçtiğimiz sezon Türkiye Trendyol Birinci Ligde Keçiörengücü forması giyen Elvis Nyarko, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda kendisini kırmızı beyazlı renklere bağlayan resmi imzayı attı. Elvis Nyarko’nun imza töreninde Gönyeli yöneticileri Erkan Baştaş ve Okan Atav da hazır bulundu.



