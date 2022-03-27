Gönyeli’den tek kurşun

Gönyeli konuk olduğu Mesarya takımını Agoha’nın golüyle 1-0 mağlup etti. Karşılaşmada Gönyel’den Agoha kırmızı kartla oyun dışında kaldı

Stad: Paşaköy 100.Yıl Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Necmi Bulut, Mehmet Ekişici

Mesarya: Hasan Piro, Abdullah, Oğuzhan, Yusuf, Bilal, Hüseyin Çıdamlı (Dk 67 Cem), Okan (Dk 67 Mustafa Ayker), Candy, Salahi, Ertaç, Remzi

Gönyeli: Kemal, Ulaş, Kahraman, Isaac, Talat, Süleyman, Ahmetcan Temel, Rıdvan (Dk 54 Kağan), Şükrü (Dk 77 Burak), Ahmet Hatay, Agoha

Gol: Dk 28 Agoha (Gönyeli)

Kırmızı Kart: Dk 74 Agoha (Gönyeli)



Aksa Süper Lig’in 24. Haftasında üst sıralarda mücadele eden Gönyeli konuk olduğu Mesarya’yı tek golle mağlup ett.

Dk 15 Gönyeli atağında Şükrü’nün vuruşunda kaleci Hasan Piro inanılmaz bir kurtarış yaptı.

Dk 20 Mesarya serbest vuruşunda Ertaç’ın vuruşunda kaleci Kemal çift yumrukla topu uzaklaştırdı.

Dk 28 Gönyeli atağında sağ kanattan Şükrü’nün ortasında Agoha arka direkte topu ağlara gönderdi. 0-1 İlk devre 0-1 bitti.

Dk 56 Mesarya atağına Remzi’nin pasıyla topla buluşan Ertaç’ın vuruşunda kaleci Kemal topu kurtardı.

Dk 74 Gönyeli takımında Agoha yardımcı hakem Necmi Bulut’a küfür etti. Turgay Misk oyuncuyu kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Maçta başka gol olmayınca Gönyeli önemli deplasmandan 3 puanla döndü.



Fotoğraflar: Gökhan Kuzu

