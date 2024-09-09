Gönyeli’den son gün bombası

Transferi son gününde Gönyeli, 5 futbolcuyu transfer etti.
Transferi son gününde China Bazaar Gençlik Gücü’nden deneyimli yıldız Mustafa Yaşinses (Gabira), Gönyeli’ye transfer oldu. Mustafa Yaşinses, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda resmi imzayı attı.
Gönyeli, Cihangir’den Berkem Nurdal ve Göçmenköy’den İbrahim Çıdamlı, Mahmut İneci ve Bayram Anday’ın da aralarında olduğu 4 futbolcuya Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda resmi imzayı attırdı
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