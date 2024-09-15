Gönyeli’den Doukara bombası

Gönyeli Spor Kulübü, Moritanyalı Yıldız Souleymane Doukara'yı kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon Mağusa Türk Gücü'nde 28 gol atarak şampiyonluğun kazanılmasında önemli bir rol oynayan Moritanyalı yıldız Souleymane Doukara, Gönyeli Spor Kulübü'ne transfer oldu. Geçtiğimiz yılki performansıyla dikkat çeken Doukara, bu sezon Gönyeli'nin şampiyonluk hedefinde büyük katkı sağlaması bekleniyor. Doukara, Ercan Havalimanı'nda Gönyeli Spor Kulübü Futbol Şubesi Sorumlusu İsmail Mıstıkoğlu ve Mali İşlerden Sorumlu Erkan Baştaş tarafından karşılandı.

