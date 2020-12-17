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Gönyeli’de U9 Turnuvası ertelendi

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Gönyeli’de U9 Turnuvası ertelendi
Gönyeli Futbol Akademisi tarafından organize edilen veGönyeli Futbol Akademisi, Mağusa Türk Gücü Futbol Akademisi, Doğan Türk Birliği Futbol Akademisi ve Küçük Kaymaklı Futbol Akademisinin katılmasının planlandığı Şehit Mustafa Y Hacı – Şehit Hüseyin Amcaoğlu U9 Anı Futbol Turnuvası ertelendi.
20 Aralık Pazar günü Gönyeli Stadında gerçekleştirilmesi planlanan turnuva, son günlerde ülkemizde artan Covid-19 vakalarından dolayı ileri bir tarihe ertelendi.
Gönyeli Futbol Akademisi yetkilileri ilerleyen günlerde Şehit Mustafa Y Hacı – Şehit Hüseyin Amcaoğlu U9 Anı Futbol Turnuvasının yeni tarihini açıklayacak.
 
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