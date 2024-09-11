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Gönyeli’de İsmail Soydan dönemi

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Teknik Direktör Mustafa Piro’nun görevinden istifa etmesi sonrasında Gönyeli yönetimi yaptığı görüşmeler neticesinde genç teknik adamlarımızdan İsmail Soydan’la anlaştı

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Gönyeli’de İsmail Soydan dönemi
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Süper Lig ekiplerinden Gönyeli Spor Kulübü, Teknik Direktör İsmail Soydan ile anlaşma sağladı.
Gönyeli’de Teknik Direktör Mustafa Piro, pazartesi günü yönetimle yaşadığı fikir ayrılıkları nedeniyle görevinden ayrılmıştı.
Yaşanan bu ayrılık sonrası Gönyeli, daha önce kulüpte yıllarca forma giymiş bir isim olan İsmail Soydan ile anlaşma sağlayarak takımı emanet etti.
İsmail Soydan, iki sezon önce Yılmazköy Spor Kulübü’nü çalıştırmış, son olarak ise geçtiğimiz sezon Mesarya Spor Kulübü’nde görev yapmış ve takımın ligde kalmasında pay sahibi olmuştu.
 
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