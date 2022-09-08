Gönyeli’de imzalar peşpeşe geldi

Transferde imzalara başlayan Gönyeli daha önceden anlaşmaya vardığı tecrübeli oyuncu Tufan Gencay’a resmî imzayı attırdı.Gönyeli Spor Kulübü Tufan Gençay’ı 1 yıllığına kiraladı.

Öte yandan geçtiğimiz sezon Dörtyol’da oynayan Süper Lig ekibi Mesarya futbolcusu Emre Aktaş 'taMesarya Spor Kulübünden 1 yıllığına kiralandı.

Geçmiş yıllarda da Gönyeli kalesini koruyan Mustafa Dağman da dün kendisini yeniden Gönyelili yapan imzayı attı.

Gönyeli Kulübü dün son olarak ise gelecek vaad eden Murat Demiray’ı Boğaziçi’nden 1 yıllık opsiyonlu kiralık olarak renklerine bağladı.

