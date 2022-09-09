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Gönyeli’de imzalar devam ediyor

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Gönyeli’de imzalar devam ediyor
Aksa Süper Lig ekibi Gönyeli transfere devam ediyor. Sezonu geç açan ve bu nedenle birçok futbolcusunu elinden kaçıran Gönyeli, transfer sezonun bitmesine az bir zaman kalmasına karşın kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Gönyeli, daha önce anlaşarak antrenmanlara çıkardığı Halil Esen’i Girne Halk Evi’nden, Kadir Çetinkaya’yı ise Göçmenköy’den bonservisli olarak transfer etti. Her iki futbolcu da başkan Hüseyin Ballı eşliğinde bugün Futbol Federasyonu’nda imzalarını attılar.
Bu transferlerle birlikte son 1 hafta içinde 7 futbolcuya imza attırdı.
 
 
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