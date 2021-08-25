Gönyeli’de çifte imza

AKSA Süper Lig ekibi Gönyeli daha önceden anlaşmaya vardığı ve antrenmanlara çıkardığı iki tecrübeli futbolcu Yusuf Özbahar ve Hamis Çakır’a resmi imzaları attırdı.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda yönetici Yusuf Hacı huzurunda atılan imzalar sonrasında Yusuf ve Hamis resmen Gönyeli’ye transfer oldular.
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